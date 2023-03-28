Олимпийская команда Германии обязательно выйдет на старт Олимпийских игр 2024 года в Париже, независимо от проблем с Россией.

Об этом в интервью газетам "Funke Media Group" заявил президент Конфедерации олимпийских видов спорта Германии Томас Файкерт.

"Мы исключаем бойкот по фундаментальным причинам", — сказал Вайкерт.

Ранее сегодня МОК отложил принятие решения по участию российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Об этом заявил глава МОК Томас Бах на пресс-конференции.

Напомним, сейчас обсуждается идея допустить к участию в Олимпиаде-2024 спортсменов из России и Беларуси под нейтральными флагами. Украина и более 30 стран призвали МОК не делать этого.

Бах заявил, что решение по участию российских атлетов в Олимпийских играх будут принимать спортивные федерации, которые призвали создать специальные комиссии.

При решении о допуске спортсменов должны учитываться их публичные заявления, участия в митингах и демонстрация символики в поддержку боевых действий в Украине. Активных сторонников войны обещают не допускать. А также спортсменов, связанных с российскими военными структурами. Флаги, гимны и другая символика России и Беларуси на соревнованиях будет и дальше запрещена.

Также МОК оставил в силе запрет на проведение международных соревнований в России.

Ранее МОК "настоятельно рекомендовал" коалиции стран, выступающей против участия России и Беларуси в Олимпиаде в Париже, не подписывать совместную декларацию с требованием о недопуске спортсменов к Играм 2024 года.