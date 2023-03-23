Чехия продлила запрет на выдачу виз и ВНЖ россиянам и белорусам еще на год
Чехия продлила запрет на выдачу виз и вида на жительство гражданам РФ и Беларуси до 31 марта 2024 года.
Об этом сообщает местная газета České noviny.
Таким образом, заявления россиян и белоруссов на пребывание в Чехии в течение еще как минимум одного года не будут пускаться в производство. Запрет также будет распространяться на граждан РФ и Беларуси, у которых есть гражданства других стран.
Также Чехия запретила им безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд из стран за пределами Шенгена.
Запрет был введен в первые дни российского вторжения.
Напомним, что в марте в Чехии прошел митинг против поставок оружия Украине. Были задержаны 18 демонстрантов.
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