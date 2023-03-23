Чехия продлила запрет на выдачу виз и вида на жительство гражданам РФ и Беларуси до 31 марта 2024 года.

Об этом сообщает местная газета České noviny.

Таким образом, заявления россиян и белоруссов на пребывание в Чехии в течение еще как минимум одного года не будут пускаться в производство. Запрет также будет распространяться на граждан РФ и Беларуси, у которых есть гражданства других стран.

Также Чехия запретила им безвизовый транзит через свои аэропорты и прямой въезд из стран за пределами Шенгена.

Запрет был введен в первые дни российского вторжения.

Напомним, что в марте в Чехии прошел митинг против поставок оружия Украине. Были задержаны 18 демонстрантов.

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Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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