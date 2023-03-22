Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2023/24.

Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

"Совет IIHF рассмотрел риски безопасности, связанные с возвращением на соревнования под эгидой IIHF российских и белорусских сборных и клубов. На основании оценки рисков совет IIHF определил, что возвращение сборных России и Белоруссии пока не является безопасным. Таким образом, сборные России и Белоруссии пропустят сезон-2023/24", - говорится в заявлении.

Ранее в СМИ ходили слухи, что Международная федерация хоккея может вернуть сборную России на чемпионат мира в 2024 году.

Сейчас исключением для российских хоккеистов остаются состязания в Северной Америке (НХЛ), где российским игрокам разрешено участвовать в соревнованиях в составе хоккейных клубов-членов НХЛ.

Напомним, 28 февраля 2022 года Россию и Беларусь отстранили от хоккейных международных турниров на неопределенный срок.

Также мы рассказывали, что российским хоккеистам не разрешили привезти Кубок Стэнли в Россию.