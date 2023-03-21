Украинские шахматистки Анна и Мария Музычук, которые в составе женской сборной Украины победили на шахматной Олимпиаде 2022 года, отказались от участия в серии Гран-при в Дели.

Об этом сообщила Международная федерация шахмат (ФИДЕ).

Причина отказа не сообщается. При этом известно, что в Дели выступят две россиянки – Александра Горячкина и Екатерина Лагно.

Украинские спортсменки были заменены шахматистками Нино Бациашвили из Грузии и Вайшали Рамешбабу из Индии.

Отметим, что Мария Музычук занимает седьмое место в мировом рейтинге шахматисток, а Анна - девятое. В украинском рейтинге Мария первая, а Анна - вторая.

Ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать чемпионат мира по боксу из-за участия в соревнованиях РФ и Беларуси. Также о бойкоте турниров объявили федерации девяти стран мира: США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции и Канады.

Кроме этого Украина выступает против допуска на Олимпиаду в Париже российских и белорусских спортсменов. Позицию Украины поддержали более 30 стран, которые призвали МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

Однако в МОК считают, что россияне и белорусы могут участвовать под нейтральными флагами. В комитете подчеркнули, что речи об Олимпиаде-2024 пока не идёт. В МОК сообщили, есть ли критерии для определения, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает "СВО".