Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу среди женщин и мужчин в 2023 году из-за допуска на турниры спортсменов из России и Беларуси.

Об этом сообщил вице-президент федерации бокса Олег Ильченко, пишет "Суспильне.Спорт".

"Ответ четкий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители стран-агрессоров – это Россия и Беларусь", – сказал Ильченко.

Чемпионат мира по боксу среди женщин 15-31 марта примет индийский Нью-Дели, мужской – 1-14 мая узбекистанский Ташкент. О бойкоте турниров объявили федерации девяти стран мира: США, Польши, Швейцарии, Нидерландов, Великобритании, Ирландии, Чехии, Швеции и Канады.

Также вице-президент федерации бокса Украины заявил, что сборная будет бойкотировать Олимпиаду-2024, если там будут выступать боксеры из России или Белоруссии.

Таким образом, основным турниром для сборной Украины по боксу станут Европейские игры, которые пройдут в июне в Польше. На этом турнире не выступят боксеры из России и Беларуси, а также он будет отборочным на Олимпиаду-2024.

Ранее более 30 стран призвали МОК не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде.

Также мы сообщали, что МОК не планирует отменять санкции против РФ и Беларуси.