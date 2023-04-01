Украинский футболист Роман Зозуля выступил против запрета правительства украинским спортсменам выступать в соревнованиях, где участвуют представители России и Беларуси.

Об этом он написал у себя в Фейсбуке.

"Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих? Решение в котором прямо таки чувствуется жажда борьбы и победы. Министр спорта, он же глава НОК, Вадим Гутцайт справляется с задачей хоронить украинский спорт отлично", - написал он.

Ранее с просьбой пересмотреть или отменить это решение Кабмина выступил народный депутат от "Слуги народа" Александр Горенюк.

Как сообщалось, МОК несколько раз откладывал решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Сегодня в организации заявили, что бойкот Олимпиады-2024 ничего украинскому спорту не даст.

При этом 35 стран выступили за недопуск россиян и белорусов к участию в Олимпиаде. А польский министр недавно заявил о готовности Варшавы бойкотировать МОК, если к Олимпиаде допустят спортсменов из РФ.