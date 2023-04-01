В Международном олимпийском комитете, где отложили решение об участии российских спортсменов в соревнованиях, считают, что бойкот Олимпиады 2024 в Париже ничего хорошего украинскому спорту не даст.

Об этом пишет Reuters.

"Такое решение только навредит украинскому сообществу спортсменов. Международный олимпийский комитет всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях", - говорится в заявлении.

31 марта член исполкома НОК Украины Олег Немчинов заявил, что спортсмены страны не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты. Такое решение приняло украинское правительство накануне. Это стало ответом на рекомендацию МОК от 28 марта - о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку войны в Украине и не связан с вооруженными силами или органами нацбезопасности.

Напомним, глава МОК заявил, что большинство стран не поддерживают Украину в бойкоте Олимпиады из-за допуска спортсменов из РФ. При этом Варшава готова бойкотировать МОК, если к Олимпиаде допустят спортсменов из РФ.