Российские и белорусские теннисисты должны будут подписать декларацию о нейтралитете, чтобы получить допуск на Уимблдонский турнир. Документ также обязаны подписать тренеры и члены команды поддержки.

Об этом пишет Tennis Majors.

Кроме того, спортсменам из РФ и Беларуси будет запрещено выражать какую-либо поддержку России или ее властям и получать финансирование от этой страны.

Решение было подтверждено организаторами Уимблдона и Ассоциацией лаун-тенниса (LTA) в пятницу после нескольких месяцев рассмотрения и обсуждения с британским правительством.

"Наше текущее намерение — принимать заявки от российских и белорусских игроков при условии, что они выступают как нейтральные спортсмены и соблюдают соответствующие условия", — говорится в заявлении устроителей Уимблдона.

Спортсменам запрещается "выражение поддержки вторжению России в Украину в различных формах", также под запретом въезд игрокам, получающим финансирование от российского и/или белорусского государств (включая спонсорство со стороны компаний, находящихся под управлением или контролируемых государствами).

"Принятое нами решение было очень тщательно обдумано. И мы очень внимательно относились к людям, на которых повлияет принятое нами решение. Важно сказать, что, в частности, наши мысли с теми, кто живет в Украине, которая все еще находится в условиях вторжения, и особенно с украинскими спортсменами", - заявила журналистам в пятницу генеральный директор Уимблдона Салли Болтон.

Между тем 28 марта Международный олимпийский комитет отложил принятие решения об участии спортсменов из РФ и Беларуси на международных соревнованиях.

Вчера ситуация повторилась: МОК вновь отложил решение по поводу участия российских атлетов в Олимпиаде-2024 в Париже.