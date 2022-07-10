Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая стала новой победительницей Уимблдонского турнира, ушла от ответа на вопрос, отказавшись высказать свою позицию о войне в Украине.

После триумфа на травяных кортах Уимблдона 23-летняя теннисистка, которая родилась в Москве и до 2018 года представляла на соревнованиях Россию, дважды на пресс-конференции не стала отвечать собеседнику на вопросы о Путине.

- Я понимаю, что вы представляете Казахстан. Но, очевидно, что у вас есть российские корни. Есть ли какие-нибудь переживания, что Россия может пытаться политизировать эту победу?

- Я не знаю. Что касается меня, то, как я говорила в прошлых интервью, я играю за Казахстан уже очень долго. Я представляю эту страну на больших турнирах, на Олимпиаде, это была моя мечта. Я не знаю, что будет. То есть, всегда есть какие-то новости, но я ничего не могу с этим поделать.

- Уимблдон отстранил российских игроков в этом году частично из-за переживаний по поводу пропаганды Владимира Путина. По-видимому, вы представляете Казахстан, но вы родились и выросли в России. Вы осуждаете войну и действия Путина?

- Простите, я не услышала.

- Вы осуждаете войну и действия Путина? Я думаю, что людям хотелось бы знать, какова ваша позиция.

- Простите, у меня не самый лучший английский. Я не поняла вторую часть вопроса. Со своей стороны, я могу сказать только то, что представляю Казахстан. Я не выбирала, где мне родиться. Люди поверили в меня. Казахстан меня сильно поддерживает. Даже сегодня я слышала много поддержки. Я видела флаги. Так что я не знаю, как ответить на ваш вопрос, - сказала Рыбакина.

Напомним, организаторы Уимблдона запретили российским и белорусским теннисистам участвовать в турнире серии Большого шлема после начала войны в Украине.

При этом Всемирная теннисная ассоциация оштрафовала британцев, а Ассоциация профессиональных теннисистов решила не начислять очки всем его участникам, чтобы они были в равных условиях.