Пересмотреть или отменить запрет на участие украинских спортсменов в соревнованиях, где задействованы россияне и белорусы, просит правительство народный депутат Александр Горенюк (фракция "Слуга народа").

Об этом он написал в обращении к Министерству молодежи и спорта Украины.

Он считает, что это решение приведет к разрушению украинского спорта. В качестве примера он приводит теннис. Если украинские спортсмены последуют требованиям Кабмина, им придется практически полностью уйти из мировой сетки соревнований, поскольку представители России и Беларуси задействованы почти в каждом турнире. Горенюк пишет, что украинские теннисисты уже обращались к нему и выражали обеспокоенность последствиями этого решения Кабмина.

"Такое решение станет санкцией не против страны-агрессора, а против украинских спортсменов, которые каждый на своем уровне продвигают проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют", - пишет Горенюк.

Как сообщалось, 31 марта член исполкома НОК Украины Олег Немчинов заявил, что спортсмены страны не станут участвовать в отборочных соревнованиях к летней Олимпиаде 2024 года, в которых будут выступать российские атлеты.

Это стало ответом на рекомендацию МОК от 28 марта - о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку войны в Украине и не связан с вооруженными силами или органами нацбезопасности.

Мы также писали, что ранее глава МОК заявил, что большинство стран не поддерживают Украину в бойкоте Олимпиады из-за допуска спортсменов из РФ. При этом Варшава готова бойкотировать МОК, если к Олимпиаде допустят спортсменов из РФ.

Между тем в Международном олимпийском комитете считают, что бойкот Олимпиады 2024 в Париже ничего хорошего украинскому спорту не даст.

Ранее МОК снова отложил решение об участии российских спортсменов в соревнованиях.