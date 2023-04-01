Французская федерация фехтования (FFE) заявила о том, что отказывается организовывать один из этапов Кубка мира по фехтованию.

На своем сайте она объясняет, что причиной стал допуск к турниру российских и белорусских спортсменов.

Этап Кубка мира по фехтованию во Франции должен был стартовать 19 мая, а завершиться – 21 мая. В этот период должны были пройти мужские состязания на шпагах на территории Сен-Мор-де-Фоссе. Но на официальном сайте федерации Франции сообщили о том, что организаторов не устраивает участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

Ранее об отмене фехтовальных турниров по той же причине объявили Дания и Германия.

Напомним, в марте Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске граждан России и Беларуси к соревнованиям.

Решение вступит в силу во второй половине апреля этого года. В том числе россияне и белорусы смогут принять участие на чемпионате мира в Милане в июле. Там будут разыгрываться также путевки на Олимпиаду-2024.

Кроме того, FIE предоставила разрешение официальным лицам этих стран посещать турниры под своей эгидой.

Также "Страна" рассказывала, что, по данным опроса, около двух третей французов выступают за допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.