Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске граждан России и Беларуси к соревнованиям.

Как сообщает Inside The Games, такое решение было принято на внеочередном конгрессе в пятницу, 10 марта.

Голосование состоялось в онлайн-формате. Его поддержали 89 представителей, против было 46 голосов. Еще один участник воздержался.

Решение вступит в силу во второй половине апреля этого года. В том числе россияне и белорусы смогут принять участие на чемпионате мира в Милане в июле. Там будут разыгрываться также путевки на Олимпиаду-2024.

Кроме того, FIE предоставила разрешение официальным лицам этих стран посещать турниры под своей эгидой (за – 85 голосов, против – 51).

Украина дважды пыталась заблокировать это решение, однако это ей не удалось сделать.

"Мы глубоко шокированы и возмущены этим решением и немедленно созываем заседание Президиума для принятия решения относительно нашей реакции на решение FIE и его возможное обжалование", – говорится в заявлении украинской федерации на странице в Facebook.

Напомним, в феврале правительство Великобритании сообщило, что более 30 стран, в том числе США, Франция и Германия, заявили о своей постоянной поддержке запрета на участие российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, пока продолжается война в Украине.

Ранее мы писали, что, по данным опроса, около двух третей французов выступают за допуск российских спортсменов к Олимпиаде в Париже.