Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк прокомментировал приказ Министерства молодежи и спорта о запрете украинцам участвовать в любых международных соревнованиях, на которых будут представители РФ и Беларуси даже под нейтральным флагом.

Свою позицию он изложил в интервью изданию "Настоящее время".

По словам Беленюка, более половины международных федераций уже дали либо дадут разрешение россиянам и белорусам участвовать в своих соревнованиях, и это теперь автоматически будет означать запрет для спортсменов из Украины.

"Россияне и белорусы будут участвовать, а мы сидим дома", - сказал нардеп.

Он добавил, что понимает, что в основе этого решения лежит неправильная с точки зрения Украины позиция Международного Олимпийского комитета, но считает, что решать эти вопросы нужно было на уровне МОК, а не за счет украинских спортсменов.

Ранее мы писали, что именно Беленюк обнародовал приказ Министерства молодежи и спорта о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых выступают российские и белорусские атлеты.

При этом еще в конце марта правительство запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в частности, в отборочных стартах на Олимпиаду-2024, если там представлены атлеты из России или Беларуси.