Пострадавшие в результате затопления Херсонской области смогут получить финансовую помощь от США.

Программа будет действовать три месяца, на нее выделят 608 тыс. долларов. Предполагается, что помощь получит тысяча домохозяйств.

"Каждое домохозяйство получит 2 200 гривен на человека в течение трех месяцев, в общей сложности до пяти человек на домохозяйство в пострадавших районах", - говорится в сообщении USAID.

Напомним, что в Херсонской области было затоплено более трех тысяч домов, по данным на утро 9 июня.

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Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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