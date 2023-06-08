Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Стране" рассказал, что происходит в городе после затопления. По его словам, в местах, где была вода, лежит мертвая рыба и ползают гадюки.

"Вода отошла от жилого массива, но сейчас находится в парковой территории, где нет жилого фонда, но есть дом культуры, спортивные структуры, яхт-клуб и т.д. В городе есть свет фактически везде, кроме проспекта Днепровского, потому что там вода в подвалах", - сказал мэр.

По его словам, город потерпел большие материальные убытки в результате наводнения.

"У наших людей было время эвакуироваться из той части города, которую затопило. Поэтому, к счастью, пострадавших в Новой Каховке нет. У нас очень большие материальные убытки. Люди ходили смотреть, что происходит между проспектом Днепровским и улицей Исторической, где была вода, - там сейчас лежит мертвая рыба и ползают гадюки. Их подняло водой. Также после того как вода немного ушла, люди на улицах увидели шины, бутылки, бруски, пятна как от топливно-смазочных материалов", - сообщил Владимир Коваленко.

Он сказал, что плохая ситуация и в населенном пункте Корсунка.

"Уровень воды там такой, что на лодке можно сразу зайти на второй этаж. Вода там везде. Вчера утром уровень воды был где-то три метра, сейчас она уже начала спадать. Все жители Корсунки эвакуировались самостоятельно", - сообщил Коваленко.

Напомним, накануне мэр Новой Каховки Владимир Коваленко сообщил, что вода в город больше не прибывает.

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