Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является реальной.

Об этом пишет агентство Reuters.

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден.

Напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что атаки на Россию - это "попытки спровоцировать РФ на серьезные ответные действия", включая применение ядерного оружия. Но заявляет, что РФ ядерное оружие в Украине применять не будет.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден назвал решение РФ переместить ядерное оружие на территорию Беларуси "абсолютной безответственностью".

Кроме того, согласно данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI, США, Китай и Россия увеличили число развернутых ядерных боеголовок.

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