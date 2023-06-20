Во вторник, 20 июня, в Украине продолжается 482-й день войны с Россией.

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20 июня

11.27 Венгрия заявляет, что не имеет отношения к передаче им Россией 11 закарпатских пленных.

Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что переговоры велись по линии РПЦ без ведома Будапешта.

«Относительно 11 военнопленных — думаю это хорошие новости, они свободны. Имелись переговоры между церковью и религиозными организациями. Государство Венгрия абсолютно не вовлечено» , — заявил Сийярто на Парламентской ассамблее Совета Европы.

По его словам, украинцы «свободны в своем передвижении в Венгрии, они свободны делать то, что они хотят делать».

11.15 НАТО пока не будет предоставлять Украине четкий график вступления в Альянс, как того требует Киев, заявил заместитель генсека Мирча Джоанэ в эфире RFI.

Однако Североатлантический альянс сделает "шаг к сближению" с Украиной.

11.10 Российский суд приговорил украинского военного из батальона "Айдар" Дениса Мурыгу к 16 годам колонии.

Он был заместителем командира подразделения.

Его обвинили в подрыве моста в оккупированной части Луганской области. Российские СМИ утверждают, что он "признал свою вину в полном объеме".

Решение вынес Южный окружной военный суд, расположенный в Ростове.

10.23 Угроза применения Путиным тактического ядерного оружия является "реальной", заявил Джо Байден .

"Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – цитирует президента США агентство Reuters.

Напомним, на прошлой неделе Путин заявил, что атаки на Россию - это «попытки спровоцировать РФ на серьезные ответные действия», включая применение ядерного оружия. Но заявляет, что РФ ядерное оружие в Украине применять не будет.

09.48 ВСУ за минувшие сутки достигли "частичного успеха" на Запорожском направлении, сообщили в Генштабе.

"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев.

Сообщается, что РФ уже использует тут свои резервы, пытаясь отбить потерянные территории и не допустить дальнейшее продвижение ВСУ.

09.42 В Киевской области повреждены нежилые сооружения и несколько частных домов после ночной атаки дронами, сообщает глава ОГА Руслан Кравченко.

Также загорелась трава. Обошлось без жертв и пострадавших.

09.35 Стали известны подробности ночной атаки по Львову.

Около 5 часов утра город атаковали «Шахеды», которые трижды попали в критически важный объект, сообщает губернатор Козицкий.

Были повреждены перекрытия между этажами, выбиты окна, возник пожар, который уже потушили. Обошлось без жертв или пострадавших.

09.10 Макрон подтвердил, что в Украине уже развернута франко-итальянская система противоракетной обороны SAMP/T, о чем ранее сообщали СМИ.

"Я рад, что могу объявить вместе с моей итальянской коллегой Джорджей Мелони, что франко-итальянский ЗРК SAMP/T теперь развернут и функционирует в Украине, где он защищает ключевые объекты и жизни людей", – цитирует Макрона издание Rai News.

Издание приводит комментарий военных, что данная система ПВО имеет дальность действия около 100 км и позволяет сбивать баллистические ракеты малой дальности, истребители, вертолеты, беспилотники и залпы крылатых ракет.

08.51 Ракетная атака в Черниговской области, сообщают Воздушные силы.

08.37 Сводка по ночной атаке от Воздушных сил.

По их данным, уничтожено 32 из 35 ударных дронов.

Удары наносились по военным и инфраструктурным объектам.

Пуски осуществлялись по северному и южному направлениям.

Основное направление атаки иранских дронов – Киевская область.

Кроме того, ночью россияне нанесли удар по Запорожью ракетами "Искандер-М"/С-300.

08.15 Евросоюз готов предложить Украине новый пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро.

Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Помощь будет поступать с 2024 по 2027 год, о ней объявят скорее всего на этой неделе в Лондоне, где пройдет конференция по восстановлению Украины.

Деньги будут поступать в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Они пойдут на покрытие зарплат госслужащим и других госрасходов, а также на восстановление инфраструктуры.

Но они "будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией".

07.55 Потери РФ в Украине с 24 февраля 2022 года.

07.45 Этой ночью дроны атаковали Львов и область.

Есть попадание в объект критической инфраструктуры, сообщил мэр Андрей Садовой. Жертв нет.

Власти просят не публиковать фото и видео с места возгорания.

07.41 Генштаб ВСУ заявил, что ночью РФ атаковала Украину 30 "Шахедами", 28 из них были уничтожены.

По Запорожью и его окрестностям россиянами было применено 7 ракет С-300, сообщает Генштаб.

07.35 Ночью РФ из тяжелой артиллерии обстреляла Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области.

Обошлось без жертв. Последствия устанавливаются.

07.15 Ночью в Киеве воздушная тревога длилась три часа. За это время россияне волнами выпустили около двух десятков беспилотников на столицу. Все они был сбиты силами ПВО.

Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.