Организация объединенных наций (ООН) обновила данные по жертвам войны в Украине среди гражданского населения. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине погибли 9083 человека, еще 15790 пострадали.

Большинство мирных жителей, по данным организации, пострадали из-за оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

В ООН подчеркивают, что реальные цифры могут быть гораздо выше, поскольку информация о погибших и раненых задерживается из нескольких регионов, где велись интенсивные боевые действия.

За первые 18 дней июня в Украине погибло 112 мирных жителей - в среднем, более чем по 6 в день.

Уточняется, что в числе погибших - 59 взрослых мужчин, 39 женщин, 4 мальчика, 2 девочки. В 8 случаях даже пол погибших установить не удавалось.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную украинским представителем резолюцию к годовщине начала войны, призывающую Россию остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины.

За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран-членов, против – 7 (Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали).

Сразу 32 страны воздержались. Среди воздержавшихся – Китай, Индия, Иран, Пакистан и Южная Африка.

Также в ООН сообщили, сколько украинцев выехали и в какие страны спустя год после начала боевых действий.