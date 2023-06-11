Ермак обвинил Россию в обстреле лодки с гражданскими при эвакуации в Херсонской области. Ранены шесть человек
Глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил Россию в ударе по лодке с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых", - говорится в сообщении Ермака.
Между тем губернатор Херсонщины Александр Прокудин заявил, что из-за обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега Днепра, погибли три человека. Еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.
Один из погибших - 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину во время обстрела.
А Нацполиция опубликовала фото людей из обстрелянной лодки.
Российская сторона информацию об обстреле не комментировала.
Напомним, Украина официально обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС.
По данным МВД, после затопления Херсонской области 27 человек считаются без вести пропавшими.
Ранее мы рассказывали об эвакуации людей из затопленных районов Херсонской области, в том числе под обстрелами России.
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