Глава Офиса президента Андрей Ермак обвинил Россию в ударе по лодке с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых", - говорится в сообщении Ермака.

Между тем губернатор Херсонщины Александр Прокудин заявил, что из-за обстрела лодки, на которой эвакуировались люди с левого берега Днепра, погибли три человека. Еще десять получили ранения, среди них двое правоохранителей.

Один из погибших - 74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину во время обстрела.

А Нацполиция опубликовала фото людей из обстрелянной лодки.

Российская сторона информацию об обстреле не комментировала.

Напомним, Украина официально обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС.

По данным МВД, после затопления Херсонской области 27 человек считаются без вести пропавшими.

Ранее мы рассказывали об эвакуации людей из затопленных районов Херсонской области, в том числе под обстрелами России.

Война в Украине идет 473-й день. Мы следим за новостями 11 июня 2023 года в своем онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала какие будут последствия для войны и природы после подрыва Каховской ГЭС.