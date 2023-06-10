Верховная Рада Украины официально обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС.

Об этом говорится в обращении парламента к ООН и ее государствам-членам. Оно было принято сегодня, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Текст обращения на сайте Рады еще не опубликован. Судя по названию проекта постановления, случившееся с Каховской ГЭС названо "очередным актом терроризма Российской Федерации".

Напомним, 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, после чего в Херсонской области была объявлена эвакуация.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины пока нет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС.

Однако Украина уже обратилась в суд Гааги в связи с разрушением Каховской ГЭС.

По данным МВД, из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек.

Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.

Ранее мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.