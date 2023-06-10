Украина официально обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС
Верховная Рада Украины официально обвинила Россию в подрыве Каховской ГЭС.
Об этом говорится в обращении парламента к ООН и ее государствам-членам. Оно было принято сегодня, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Текст обращения на сайте Рады еще не опубликован. Судя по названию проекта постановления, случившееся с Каховской ГЭС названо "очередным актом терроризма Российской Федерации".
Напомним, 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, после чего в Херсонской области была объявлена эвакуация.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что у Украины пока нет доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС.
Однако Украина уже обратилась в суд Гааги в связи с разрушением Каховской ГЭС.
По данным МВД, из-за подрыва Каховской ГЭС пропавшими без вести считаются 27 человек.
Кроме того, после подрыва Каховской ГЭС ущерб окружающей среде превысил 55 млрд грн. Море у побережья Одессы покрылось мутной пеной и мусором после Каховской катастрофы.
Ранее мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.