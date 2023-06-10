После взрыва россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области было эвакуировано 2620 человек, включая 160 детей, погибли 4 человека, а 11 человек получили травмы во время обстрела при эвакуации. Кроме того, по последним данным, 27 человек считаются без вести пропавшими.

Об этом сообщает глава МВД Игорь Клименко у себя в Facebook.

По данным МВД, ситуация в Херсонской области остается критической. Фактически подтоплено 47 населенных пунктов, из которых 33 находятся на подконтрольной Украине территории, а 14 - на временно оккупированной.

В Николаевской области также отмечается подтопление 31 населенного пункта, где были эвакуированы 936 человек, включая 167 детей. В результате происшествия один человек погиб.

Кроме того, на Днепропетровщине более 89 тыс. абонентов в 26 населенных пунктах остались без водоснабжения. Совместно с местными властями проводятся усилия по подвозу питьевой и технической воды для обеспечения нужд населения.

Напомним, глава Херсонской ОВА сообщил, что со вчерашнего вечера уровень воды на правобережье Херсонской области снизился на 31 сантиметр и составляет 4,72 метра.

По данным "Укргидроэнерго", Каховское водохранилище уже потеряло более трети воды.