Из Каховского водохранилища на данный момент потеряно более трети воды, гидроэлектростанции работают с пониженной мощностью.

Об этом сообщает "Укргидроэнерго".

На это утро уровень водохранилища в районе Никополя составляет 10,55 метра. Что почти на 1,2 метра ниже предыдущих суток.

"После достижения критического уровня воды и эвакуации населения, ожидается следующий более сложный этап, а именно устранение последствий катастрофы. Для этого в большом количестве необходимы насосы для откачки воды", - говорится в сообщении.

Напомним, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал об угрозе тяжелой ядерной аварии на ЗАЭС и призывал к срочным действиям.

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