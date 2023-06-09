В пятницу, 9 июня, уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться.

Об этом сообщает Укргидроэнерго.

За сутки вода упала еще на метр и по состоянию на 08:00 ее уровень в районе Никополя составляет 11,74 метра. Таким образом с момента подрыва дамбы вода упала уже на 4,7 метра.

Сейчас большая часть ГЭС находится под водой и продолжает разрушаться.

Энергетики стараются максимально собирать воду в верхних водохранилищах Днепра, чтобы создать летний запас для экологических пропусков по окончании срабатывания Каховского водохранилища.

То, что на некоторых участках вода отступает сразу на несколько метров, можно заметить на видеороликах, которые выкладывают в сети местные жители.

Водохранилище стало терять воду после разрушения Каховской ГЭС и затопления низовьев Днепра в Херсонской области.

Напомним, накануне уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 метров, что ниже так называемой мертвой точки в 12,7 метров, делающей невозможным водозабор.

Ранее мы писали, что "Укргидроэнерго" признала Каховскую ГЭС полностью разрушенной и не подлежащей восстановлению.

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