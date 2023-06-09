Запорожская АЭС продолжает забор воды из Каховского водохранилища.

Об этом говорится в ежедневной сводке МАГАТЭ.

"Экспертов МАГАТЭ сегодня проинформировали о том, что после проверки ЗАЭС оценила, что она должна быть в состоянии откачивать воду из водохранилища и после того, как ее уровень упадет ниже 12,7 метра.

На данный момент результаты показывают, что насосы, вероятно, все еще могут работать, даже если уровень упадет примерно до 11 метров или, возможно, ниже.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который поедет на Запорожскую АЭС на следующей неделе, подчеркнул, что степень повреждения плотины остается неизвестной, а также неясно, когда и на каком уровне водохранилище стабилизируется", – говорится в сводке.

Как мы уже сообщали, уровень воды в Каховском водохранилище уже упал ниже критической отметки в 12,7 метров.

Ранее "Укргидроэнерго" признала Каховскую ГЭС полностью разрушенной и не подлежащей восстановлению.

А в "Энергоатоме" заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, какие есть риски для Запорожской АЭС после Каховской катастрофы.