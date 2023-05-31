Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси опубликовал пять принципов ядерной безопасности Запорожской АЭС на заседании Совбеза ООН.

Не должно быть никаких атак на станцию. ЗАЭС не должна использоваться в качестве хранилища или базы для танков, тяжелого вооружения, боеприпасов или личного состава. Нельзя подвергать риску электроснабжение станции. Все сооружения, системы и компоненты, необходимые для безопасной и надежной работы ЗАЭС, должны быть защищены от нападений или актов саботажа. Не следует предпринимать никаких действий, подрывающих эти принципы.

Он призвал Украину и Россию эти принципы соблюдать.

Неделю назад "Энергоатом" заявил, что россияне обстреляли контролируемую ими АЭС.

С 22 мая стало известно, что глава МАГАТЭ разрабатывает проект соглашения по ЗАЭС, чтобы обеспечить безопасность накануне контрнаступления.

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