Сотрудники Запорожской АЭС, которая находится в оккупированном Энергодаре, технологически и организационно готовы к сценарию потери необходимого количества воды.

Об этом заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов", — сказал он.

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси высказал мнение, что ситуация с нехваткой воды для охлаждения реакторов Запорожской АЭС может стать критической уже через несколько недель.

"Безусловно, существует опасность. Возможно, через несколько недель или месяц, но нужно что-то делать. Проблема может отложиться на несколько дней или недель, но проблема будет", – констатировал Гросси.

Ранее первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк заявил, что ситуация на ЗАЭС в любой момент может выйти из-под контроля и стать критической. Самойдюк призвал жителей Энергодара быть готовыми к быстрой эвакуации. На заявление Самойдюка отреагировал глава Запорожской ОВА Юрий Малашко, который призвал жителей региона "сохранять спокойствие и доверять только проверенной информации".

При этом МАГАТЭ признает, что ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники сейчас нет, о чем заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

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Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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