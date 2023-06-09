В МАГАТЭ помогут украинцам, пострадавшим после разрушения Каховской ГЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запускает программу помощи украинцам, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС.
Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает BBC.
Гросси возглавит миссию помощи Украине в ближайшие дни и представит соответствующий план президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщается, эти меры приняты в ответ на недавние просьбы Киева о международной помощи пострадавшим от наводнения районам.
Глава МАГАТЭ также намерен еще раз посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая получает необходимую для охлаждения реакторов и бассейнов отработанного топлива воду от близлежащей тепловой электростанции, которая, в свою очередь, забирает ее из Каховского водохранилища, примыкающего к прорванной дамбе.
Как уже сообщалось, уровень воды в водохранилище резко снизился после прорыва дамбы, и это тревожит специалистов.
В МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС должна продолжить стабильно работать даже после падения воды ниже критического уровня.
В то же время в "Энергоатоме" считают, что ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой, а уровень воды в пруду-охладителе является достаточным для удовлетворения потребностей станции.
Ранее мы анализировали, что происходит на Запорожской АЭС и есть ли риски аварии.