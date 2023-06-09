Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запускает программу помощи украинцам, пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС.

Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает BBC.

Гросси возглавит миссию помощи Украине в ближайшие дни и представит соответствующий план президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщается, эти меры приняты в ответ на недавние просьбы Киева о международной помощи пострадавшим от наводнения районам.

Глава МАГАТЭ также намерен еще раз посетить Запорожскую атомную электростанцию, которая получает необходимую для охлаждения реакторов и бассейнов отработанного топлива воду от близлежащей тепловой электростанции, которая, в свою очередь, забирает ее из Каховского водохранилища, примыкающего к прорванной дамбе.

Как уже сообщалось, уровень воды в водохранилище резко снизился после прорыва дамбы, и это тревожит специалистов.

В МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС должна продолжить стабильно работать даже после падения воды ниже критического уровня.

В то же время в "Энергоатоме" считают, что ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой, а уровень воды в пруду-охладителе является достаточным для удовлетворения потребностей станции.

Ранее мы анализировали, что происходит на Запорожской АЭС и есть ли риски аварии.