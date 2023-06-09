Ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой, а уровень воды в пруду-охладителе является достаточным для удовлетворения потребностей станции, несмотря на подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает 9 июня пресс-служба "Энергоатома" в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 8:00 9 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 11,74 метров, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,66 метров, и этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" напомнили, что энергоблоки Запорожской АЭС не работают с сентября прошлого года, поэтому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Напомним, Каховское водохранилище стремительно мелеет из-за подрыва дамбы. Накануне уровень снижения воды прошел мертвую точку.

В МАГАТЭ заявили, что Запорожская АЭС должна продолжить стабильно работать даже после падения воды ниже критического уровня.

Однако глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что ситуация с нехваткой воды для реакторов Запорожской АЭС может стать критической через несколько недель.

Ранее мы анализировали, что происходит на Запорожской АЭС и есть ли риски аварии.