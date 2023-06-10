Со вчерашнего вечера уровень воды на правобережье Херсонской области снизился на 31 сантиметр и составляет 4,72 метра.

Об этом сообщил губернатор Александр Прокудин.

При этом, по его словам, завтра начнутся сильные дожди, и это замедлит спад наводнения, а также станет "еще одним испытанием для нас".

Всего эвакуировано 2588 человек, из них более двухсот за вчерашний день.

Напомним, в Херсоне после затопления погибли четыре человека, еще 13 пропали без вести.

Также Херсонские власти сообщили, что вода в городе пригодна к употреблению.

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