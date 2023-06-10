В Херсонской области продолжает снижаться уровень воды. Завтра в регионе ожидаются сильные дожди
Со вчерашнего вечера уровень воды на правобережье Херсонской области снизился на 31 сантиметр и составляет 4,72 метра.
Об этом сообщил губернатор Александр Прокудин.
При этом, по его словам, завтра начнутся сильные дожди, и это замедлит спад наводнения, а также станет "еще одним испытанием для нас".
Всего эвакуировано 2588 человек, из них более двухсот за вчерашний день.
Напомним, в Херсоне после затопления погибли четыре человека, еще 13 пропали без вести.
Также Херсонские власти сообщили, что вода в городе пригодна к употреблению.
Война в Украине идет 472-й день. Мы следим за новостями 10 июня 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги событий 9 июня. Ночью Россия атаковала дронами Одесскую область. ОК "Юг" сообщает, что все "Шахеды" удалось сбить, но в результате падения обломков есть погибшие и раненые. На правом берегу Херсонской области остаются подтопленными 35 населенных пунктов, но вода понемногу отступает.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.