Вода в Херсоне пригодна к употреблению, несмотря на подрыв Каховской дамбы и проблемы с водоснабжением в ряде регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации в своем Telegram-канале.

"Вода поставляется из артезианских скважин, расположенных на глубине 60-100 метров. И они никак не связаны с днепровской водой. Перед подачей в сеть вода проходит спецобработку гипохлоритом натрия. Реагент уничтожает опасные патогены, бактерии и грибки. Городской водоканал имеет необходимый запас дезинфектанта", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что специалисты химико-бактериологической лаборатории ежедневно производят лабораторные исследования качества воды и подтверждают ее безопасность и пригодность для потребления.

Напомним, в Министерстве охраны здоровья предупредили, что на дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. Медики призвали не пить воду из колодцев.

Ранее вирусолог заявила, что помимо ужасающих экологических последствий взрыва на дамбе Каховской ГЭС, вызванное ее разрушением наводнение может привести к всплеску различных инфекционных и вирусных заболеваний - от холеры до гепатита и даже коронавируса.

Мы подробно разбирали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.