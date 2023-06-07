В Никополе, который находится выше разрушенный Каховской ГЭС по течению Днепра, ввели режим жесткой экономии питьевой и технической воды.

Об этом сообщил глава райадминистрации Евгений Евтушенко в телеграм-канале.

Сейчас ОВА ведет переговоры с сетью супермаркетов для заказа дополнительной питьевой воды в магазины

А тех, кто имеет возможность, призывают делать запасы воды.

Напомним, в соседнем Кривом Роге жители вчера бросились в магазины скупать бутилированную воду. При этом ситуация с водоснабжением "сложная, но контролируемая", сообщал вчера глава городской администрации Александр Вилкул.

Война в Украине идет 469-й день. Мы следим за новостями 7 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 6 июня. Вчера россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС после чего хлынула вода, затопляя населенные пункты у Каховского водохранилища и отдельные районы Херсона. В Европе уже назвали это новым измерением войны РФ в Украине и военным преступлением. В Москве свою причастность к подрыву отрицают. А в Белом доме пока не назвали виновных, заявив, что продолжают собирать информацию.

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Анализ военно-политической ситуации в блоге Олеси Медведевой. Она разбиралась, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие последствия будут для войны и природы.