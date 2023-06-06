Ситуация с водоснабжением Кривого Рога в связи с разрушением Каховской ГЭС "сложная, но контролируемая".

Об этом сообщил на брифинге глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



По его словам, Карачуновское и Южное водохранилища были заранее наполнены водой до максимального значения.

"Все это дает нам сейчас некоторую фору по времени. Причин для паники нет. Вода в городе будет", – заверил Вилкул.



Он сообщил, что в 70% города вода подается от Каховского водохранилища по каналу на водохранилище Южное, а из него распределяется потребителям.



"Поэтому сейчас наша общая задача - подчеркну: общая, это должен делать каждый – на 30-40% сократить потребление воды в тех районах, которые получают воду от Каховки", – сказал Вилкул.



По его словам, для населения днем вода будет подаваться в штатном режиме, но с 22:00 до 5:00 давление воды будет снижаться.

"Обеспечивается пролив и циркулирование, вода будет доставать только до первых этажей зданий", – предупредил он.

Также Вилкул сообщил, что запрещен полив из шлангов.



"В селах, которые также получают воду от Кривбасводоканала – это по дуге от Ингульца через низ до Софиевки - подача воды будет осуществляться с 8:00 утра до 12:00 дня", – добавил он.

Напомним, 6 июня была разрушена дамба Каховской ГЭС. Как сообщили в Оперкомандовании "Юг", это произошло в результате ее подрыва российскими войсками.

Эксперты признали подрыв конструкции Каховской ГЭС экоцидом.

Также среди последствий ЧП на Каховской ГЭС специалисты назвали грандиозную экологическую катастрофу и проблемы с электроснабжением.

А экологи заявили, что разрушение Каховской ГЭС может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Мы подробно анализировали, почему рухнула дамба Каховской ГЭС и какие будут последствия для хода войны и природы.