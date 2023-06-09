В Херсоне в результате затопления погибли четыре человека, еще 13 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает МВД.

11 человек были ранены от обстрелов во время эвакуации.

В области подтоплены 48 населенных пунктов:

34 (3625 домов) – на подконтрольной Украине территории правобережья,

14 – на оккупированном левом берегу.

Эвакуировано 2412 человек.

В соседней Николаевской области один погибший, подтоплены 23 населенных пункта, эвакуированы 825 человек.

Как писала "Страна", в СБУ обнародовали перехват разговора, доказывающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа оккупантов.

Напомним, после каховской катастрофы в Черное море у Одессы выносит мусор, трупы животных и мины из Днепра.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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Анализ военно-политической ситуации за минувшие сутки в блоге Олеси Медведевой.