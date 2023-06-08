В селе Васильевка Николаевской области, которое было затоплено после подрыва Каховской ГЭС, погиб мужчина.

Об этом сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в своем телеграмм-канале.

По его словам, погибшим оказался 53-летний житель Васильевки, ранее отказавшийся от эвакуации.

В Николаевской области в общей сложности оказались подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.

Местные полицейские работают в усиленном режиме, патрулируя территорию на плавсредствах для выявления людей, которые нуждаются в помощи.

Сергей Шайхет призвал жителей пострадавших регионов ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.

Напоминаем, что на утро сегодняшнего дня в Херсонской области эвакуированы две тысячи человек.

Также "Страна" сообщала как Представители Украины и России обвинили друг друга в разрушении дамбы Каховской ГЭС на заседании Совбеза ООН.

Ранее стало известно, что из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС погибли обитатели новокаховского зоопарка "Казкова диброва".