Из-за затопления в Николаевской области погиб житель села Васильевка
В селе Васильевка Николаевской области, которое было затоплено после подрыва Каховской ГЭС, погиб мужчина.
Об этом сообщает начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в своем телеграмм-канале.
По его словам, погибшим оказался 53-летний житель Васильевки, ранее отказавшийся от эвакуации.
В Николаевской области в общей сложности оказались подтоплены территории Снигиревской, Широковской и Гороховской общин.
Местные полицейские работают в усиленном режиме, патрулируя территорию на плавсредствах для выявления людей, которые нуждаются в помощи.
Сергей Шайхет призвал жителей пострадавших регионов ни в коем случае не пренебрегать возможностью эвакуироваться на безопасные территории.
Напоминаем, что на утро сегодняшнего дня в Херсонской области эвакуированы две тысячи человек.
Также "Страна" сообщала как Представители Украины и России обвинили друг друга в разрушении дамбы Каховской ГЭС на заседании Совбеза ООН.
Ранее стало известно, что из-за разрушения дамбы Каховской ГЭС погибли обитатели новокаховского зоопарка "Казкова диброва".