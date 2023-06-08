В селе Марьянское Зеленодольской громады Днепропетровской области из-за подрыва Каховской ГЭС произошел массовый мор рыбы.

Об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло из-за стремительного обмеления водохранилища, вызванного при подрыве Каховской ГЭС.

"Погибли более 850 килограммов биоресурсов. Ущерб, нанесенный россиянами рыбному хозяйству области составил более 7,6 миллионов гривен", - сказал Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА добавил, что береговую линию от рыбы уже очистили. Идет процесс ее утилизации.

Ранее в МОЗ предупредили, что на дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ. Кроме того, в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории могли быть химикаты, возбудители инфекционных болезней с кладбищ, уборных, мусорных свалок.

А экологи рассказали, почему прорыв Каховской дамбы по всем признакам является экоцидом, и предупредили что данная катастрофа может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

Также мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.