В четверг, 8 июня, после подрыва плотины Каховской ГЭС, в энергосистеме Украины появился дефицит мощности.

Об этом сообщает Укрэнерго в Faccebook.

"Сейчас ситуация в энергосистеме остается непростой. Имеет место определенный дефицит мощности, вчера вечером Укрэнерго даже вынуждено было запросить аварийную помощь из Европы, чтобы пройти максимум вечернего потребления." - говориться в сообщении.

"Именно поэтому мы призываем наших потребителей относиться экономно к энергоресурсам, минимально потребляя электроэнергию, особенно в часы вечернего максимума – с 6 до 10 вечера" - призывают энергетики.

"Совместно с Укргидроэнерго мы корректировали режимы работы гидроэлектростанций таким образом, чтобы смягчить последствия того наводнения, что сейчас имеет место на юге Украины. Потому что подрыв дамбы Каховской ГЭС отразился на работе других наших гидроэлектростанций" - сообщает Укрэнерго о принимаемых мерах.

"Что касается более долгосрочной перспективы, то после деоккупации уничтожение дамбы и нарушение работы Днепровского каскада негативно скажутся на наших перспективах запуска других энерообъектов, таких как Запорожская атомная электростанция и Запорожская тепловая электростанция" - говориться в сообщении председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Напомним, что двумя днями ранее Укрэнерго сообщало, что подрыв Каховской ГЭС не повлиял на энергосистему Украины.

До этого "Страна" писала, что обмеление Каховского водохранилища может привести к масштабной катастрофе в экологической и аграрной сферах.

Уже на вторые сутки после разрушения дамбы, в Никополе ввели режим экономии питьевой и технической воды.