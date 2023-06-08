В Херсонской области из-за подрыва Каховской дамбы могут быть затоплены почти 55 тысяч гектаров лесов.

Об этом сообщает Гослесагентство.

Из них 47 тысяч расположены на оккупированном левобережье, которое засажено сосновыми лесами. Под особой угрозой находятся деревья в возрасте до 10 лет.

"Если на сохранение растений в лесу еще есть надежда, то животные фактически обречены. Это олени, косули, дикие кабаны. У ящериц, змей, зайцев, ежей – шансов нет", - заявил глава агентства.

Также попавшая в Днепр при разрушении ГЭС машинная смазка осядет на растениях, что приведет к необратимым последствиям в процессе фотосинтеза, говорят в агентстве.

Напомним, в селе Марьянское Зеленодольской громады Днепропетровской области из-за подрыва Каховской ГЭС произошел массовый мор рыбы. Погибли более 850 килограммов биоресурсов.

Ранее экологи предупреждали, что прорыв дамбы может привести к химическому и бактериологическому загрязнению подтопленных территорий.

А в МОЗ заявили, что на дне разрушенной Каховской ГЭС могло быть много опасных веществ.

По мнению экспертов, Каховская катастрофа является экоцидом.

Мы анализировали в отдельном материале, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС для экологии и экономики.