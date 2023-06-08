Из-за прорыва Каховской ГЭС отрезало от суши Кинбурнскую косу в Николаевской области. Эту территорию удерживали российские войска.

Об этом сообщает Южный офис госпредприятия "Леса Украины" на своей странице в Facebook.

По данным госпредприятия, коса отрезана в нижнем течении Днепра: полностью затоплена дорога, которая соединяла полуостров с материком.

"По состоянию на вечер 07.06 в районе села Геройское дорога, которая связывала полуостров с материком, полностью затоплена - Кинбурн отрезан от большой земли", - говорится в сообщении.

Кроме того, предприятие оповещает о масштабных лесных пожарах на полуострове.

Ранее мы писали, что после подрыва Каховской ГЭС в Николаеве стремительно поднялся уровень воды. Город расположен в более чем 100 километрах от разрушенной Каховской ГЭС и стоит на другой реке – Южный Буг.

Также мы анализировали, какими будут последствия прорыва дамбы Каховской ГЭС.

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Ранее мы подводили итоги событий 7 июня. После подрыва Каховской ГЭС в Днепр попало не менее 150 тонн смазки с риском дальнейшей утечки еще большего объема. Под угрозой уничтожения 333 вида животных и растений, некоторые экосистемы Украина может потерять навсегда. Эксперты, опрошенные The New York Times, считают, что Каховская ГЭС была взорвана изнутри. Версии про структурную неисправность или атаку извне они считают возможными, но маловероятными.

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