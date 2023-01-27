Ситуация на Кинбурнской косе выглядит неоднозначно. Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Там ведутся боевые действия, перестрелки. Нет с Кинбурнской косой сообщения по суше. Это усложняет ситуацию. Кинбурнская коса должна освобождаться с очень большой долей территории Херсонской области, расположенной на левом берегу", - сообщил он в эфире телемарафона.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают работать над освобождением Кинбурнской косы, но процесс усложняется погодными условиями. Войска РФ пытаются оттуда вести огонь, но им мешает контрбатарейная работа ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 338-й день. Мы следим за новостями 27 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 337-го дня войны. 26 января РФ осуществила очередную массированную ракетную атаку. Всего было до 55 пусков ракет разного базирования, из них два "Кинжала". 47 ракет было сбито, а три из четырех авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.

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