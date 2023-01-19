На Кинбурнской косе в Николаевской области украинские военные уничтожили вражескую технику и ликвидировали около 10 российских военных.

Об этом заявила глава объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Мы продолжаем боевую отработку по тем позициям, которые враг время от времени там занимает для того, чтобы атаковать Очаковское направление. Наша работа достаточно результативна и за прошедшие сутки есть уничтожение автомобильной техники и до 10 единиц врага. Это говорит о том, что покоя им там нет", - сказала Гуменюк.

В то же время Гуменюк объяснила, что пока россияне имеют по суше коридор доступа на Кинбурнскую косу, они могут заменять силы, которые перебрасывают с левобережной Херсонщины, чтобы наносить поражения по Очаковской и Куцурубской общине.

В частности за прошедшие сутки в результате обстрелов в Очаковской общине есть разрушения и повреждения жилых домов.

Ранее сообщалось, что украинские военные продолжают работать над освобождением Кинбурнской косы, но процесс усложняется погодными условиями. Войска РФ пытаются оттуда вести огонь, но им мешает контрбатарейная работа ВСУ.

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Ранее мы подводили итоги 329-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что основные усилия россияне сосредотачивают, наступая на Бахмутском направлении. В преддверии заседания Контактной группы министров обороны НАТО на Западе активизировались заявления в пользу военных поставок Украине. Генсек НАТО заявил, что наступил переломный момент в войне и нужно значительно увеличить поддержку Украины, а Европарламент призвал Шольца разрешить поставки Киеву немецких танков Leopard.

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