Украинские военные продолжают работать над освобождением Кинбурнской косы, но процесс усложняется погодными условиями. Войска РФ пытаются оттуда вести огонь, но им мешает контрбатарейная работа ВСУ.

Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.



"Оперативная ситуация заключается в том, что враг время от времени выезжает на позиции, откуда производит обстрелы противоположного берега, но оставаться ему там постоянно мешает наша контрбатарейная работа. И именно поэтому эта работа еще не закончена, поскольку сложные погодные условия… Поэтому жителям Куцурубской громады нужно быть очень внимательными и прислушиваться к сигналам воздушной тревоги", - отметила Гуменюк.

По словам Гуменюк, Кинбурнская коса имеет географическую особенность: поскольку это намыв в большинстве песчаный, поэтому населенные пункты там - это "места, где врагу более или менее удобно располагаться".

"Именно поэтому они пытаются эти населенные пункты использовать как пункты своего базирования. Мы все же продолжаем свою работу, и она усложнена тем, что у нас нет абсолютной информации о наличии там мирных жителей, хотя знаем, что оккупанты пытались их вывезти", - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, находиться на косе постоянно россияне не могут, потому что украинские бойцы постоянно работают по ним в ответ.

"И они только могут время от времени подтягивать вооружение для проведения боевой работы и немедленно ретируются на левобережье, с которым по суше соединяется Кинбурнская коса", - добавила Гуменюк.

Как писала "Страна", россияне продолжают активно обстреливать Николаевскую область с территории Кинбурнской косы.

Также Гуменюк заявляла, что ВСУ регулярно накрывают позиции РФ на Кинбурнской косе, однако россияне имеют возможность подтягивать туда дополнительные силы с левобережья Херсонской области.