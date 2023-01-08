Российские войска продолжают оставаться на Кинбурнской косе, но абсолютного контроля нет ни у одной из сторон.

Об этом сообщила спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Ситуация достаточно сложная. Опять же, и погода не способствует столь легкому завершению и кратковременности этой операции. Также это связано с Кинбурнской косой. Потому что продолжается там присутствие врага, продолжаются атаки на противоположный берег. Контроля абсолютного нет ни у одной из сторон. Это и есть линия разграничения, линия фронта, где ведутся бои", - объяснила Гуменюк.

По ее словам, на всем южном фронте критических изменений нет. Украинская сторона больше сосредоточена на ликвидации живой силы противника в его тыловых районах.

Напомним, еще в ноябре прошлого года в ВСУ заявили, что Кинбурнский полуостров, который остаётся единственной ещё не освобождённой территорией в Николаевской области, является целью ВСУ, по этому поводу "идет боевая работа".

Как писала "Страна", россияне продолжают активно обстреливать Николаевскую область с территории Кинбурнской косы.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что Украина применяет на Кинбурнской косе "доработанные" термобарические боеприпасы.