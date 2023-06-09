Украинские ГЭС работают с пониженной мощностью, чтобы снизить последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Поэтому потребителей просят по возможности снизить нагрузку на сети вечером.

При этом заявляется, что в целом баланс в энергосистеме выровнялся, и генерация электроэнергии уже покрывает потребности населения.

Вчера, напомним, сообщалось о дефиците электроэнергии из-за последствий подрыва Каховской ГЭС. Был произведен импорт энергии из ЕС.

Также "Страна" писала, что наводнение, вызванное подрывом Каховской ГЭС, оставило без света 20 тысяч потребителей.

Война в Украине идет 471-й день. Мы следим за новостями 9 июня 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги событий 8 июня. Вчера начался поток заявлений из России и с Запада о том, что началось масштабное украинское наступление в направлении сухопутного коридора в Крым. Украинские военные паблики сообщают о происходящем скупо, но дают понять, что активизация наступательных действий на южном направлении произошла. Украинские власти начали осторожно намекать на то, что наступление Украины уже началось, однако со многими оговорками.

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