В Киевской области после вчерашней мощной бури в нескольких районах введены аварийные отключения света.

Без электроснабжения остаются около 16 тысяч человек. Об этом сообщает ДТЭК у себя в Facebook.

"По состоянию на 9:30 без электроснабжения остаются около 16 тысяч клиентов в 11 населенных пунктах, полностью обесточенных, и 35 - частично. Поврежденными остаются 22 линии электропередачи 6-10 кВ и 673 трансформаторных подстанции", - пишет пресс-служба.

Больше всего отключений:

в Броварском районе;

в Бориспольском районе;

в Бучанском районе.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 78 бригад. "Мы уже вернули свет для более 90 тысяч домов... Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом", - добавляет пресс-служба.

Как писала "Страна", энергетики изначально не называли причину, почему два миллиона украинцев 30 мая остались без света. Позже объяснили это срабатыванием автоматики на энергетической инфраструктуре, которая привела к снижению частоты в объединенной энергосистеме Украины.

Война в Украине идет 465-й день. Мы следим за новостями 3 июня 2023 года в своем онлайне.

Накануне редакция подвела итоги минувшего дня: "Цели ракетных ударов по Украине, Байден переступает "красные линии Путина", "минная крепость" на юге".

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