В ДТЭК назвали причину отключений света в разных городах Украины
В ДТЭК назвали причину отключения электроэнергии, о чем сообщают в Киеве и других городах Украины 30 мая.
Об этом говорится в сообщении официальной страницы ДТЭК в Телеграм-канале.
"30 мая с 13:28 по всей стране происходят отключения света из-за срабатывания автоматики на энергетической инфраструктуре. Это привело к снижению частоты в объединенной энергосистеме Украины", - сообщили в ДТЭК.
Там также добавили, что причины понижения частоты выясняют специалисты "Укрэнерго". По состоянию на 14:32 Укрэнерго предоставил разрешение на возобновление электроснабжения.
Напомним, что утром в Минэнерго сообщили, что отключения света были только в некоторых населенных пунктах - прифронтовых регионов из-за обстрелов и в Днепропетровской и Запорожской области из-за непогоды.
Днем появились сообщения, что свет отключен в некоторых районах Киева.
А также в Харькове, Одессе, Виннице, Полтаве.
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