Во вторник, 30 мая, кроме Киева об отключениях света сообщают и в других городах.

В Харькове об отключении электричества в ряде районов сообщают местные паблики.

В Одессе ДТЭК сообщает, что в ряде домов пропал свет и остановился электротранспорт из-за аварии на линии электропередач.

Местные паблики сообщают об отключениях света в Виннице.

В Полтаве отключения света подтверждает облэнерго. Сообщается о повреждении электросети.

Также экстренные отключения света применяются и в Днепропетровской области.

Напомним, что ранее в Минэнерго сообщали, что 30 мая в Украине обесточены некоторые населенные пункты из-за непогоды и обстрелов.

Война в Украине идет уже 461-й день. Мы следим за новостями 30 мая в своем онлайне.

Также мы подводили итоги 460-го дня войны. Со вчерашней ночи по Украине было совершено три массированных обстрела. Глава ГУР Кирилл Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева. И ночью Москву атаковали беспилотники.

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Олеся Медведева в своем блоге разбиралась, куда исчезли украинские олигархи.