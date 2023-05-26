В подконтрольной России Новой Каховке в Херсонской области после обстрела города нет ни света, ни воды.

Об этом пишут в пятницу, 26 мая, местные Telegram-каналы.

"Когда появится электричество – неизвестно. С водой ситуация иная. В городе в ближайшее время будет организована почасовая подача воды. Завтра ее стоит ожидать только с 7 до 9 часов утра", – говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в захваченных Мелитополе и Геническе пропали интернет и телесигнал.

Ранее мы писали, что на днях "Укрэнерго" восстановило питание Запорожской АЭС после ночных ударов РФ.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

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