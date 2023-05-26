В Мелитополе, Геническе и некоторых других захваченных городах юга Украины пропали интернет и ТВ-сигнал.

Об этом сообщают российские СМИ.

В "Министерстве информации" аннексированного Крыма объяснили исчезновение интернета и ТВ-сигнала в ряде городов захваченного юга Украины аварией в сети крупнейшего оператора связи Республики Крым ООО "Миранда-медиа".

"Работоспособность планируется восстановить в течение часа", - заявили в "министерстве".

23 мая в Луганске и окрестностях был отключен интернет, не работали и банкоматы.

Война в Украине идет уже 457-й день. Мы следим за новостями 26 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 456-го дня войны. Вчера вернулись домой 106 украинских пленных - 8 офицеров, 98 солдат и сержантов с Бахмутского направления. Также вчера ночью по Украине была совершена масштабная атака дронами. Было запущено 36 "Шахидов", все они были сбиты. Часть из них долетела до Львова.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге также подводила итоги дня.

.