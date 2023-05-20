В оккупированном Мелитополе таксист сдал пассажира российской комендатуре за негативные отзывы о назначенной россиянами "власти", в частности, о "губернаторе Запорожской области" Евгении Балицком.

Он также критиковал эвакуацию детей, которая у россиян называется "отправкой на оздоровление", после которой, по словам говорившего, детей непонятно где искать.

Все эти мысли пассажир высказывал в телефонном разговоре, а водитель записывал на авторегистратор. Эта запись и стала "доказательством вины" пассажира.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

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