В Мелитополе подорвали назначенного россиянами "и.о. замминистра строительства" Запорожской области.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что взрывное устройство было заложено в урне около подъезда многоквартирного дома.

Сам "замминистра" находится в больнице.

Напомним, что буквально вчера сообщилось о покушении на "председателя суда" в Мелитополе.

А 2 мая в Мелитополе сообщали о покушении на назначенного россиянами "замначальника областного МВД" Запорожской области. Бомба сработала у ворот дома силовика. Он госпитализирован.

Также в конце апреля в результате взрыва центре Мелитополя погиб "начальник Приазовского отделения полиции" Александр Мищенко, перешедший на сторону россиян.

Тем временем война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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